Sacchi: «Cagliari Milan una partita scialba. I rossoneri…». L’analisi dell’ex tecnico rossonero sulla vittoria della squadra di Pioli

Arrigo Sacchi ha analizzato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la vittoria del Milan contro il Cagliari.

LE PAROLE – Cagliari Milan è stata una partita scialba. Pioli ha messo in campo tanti giocatori nuovi. Non è stata una grande partita, il Milan è riuscito a rimontare l’-10 anche grazie all’iuto di Radunovic. Una gara modesta, risolta grazie alla superiorità di alcuni giocatori. Per vincere i rossoneri sicuramente non si sono distrutti di fatica. Il Milan ha giocatori di valore, spero che crescano di valore