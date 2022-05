Sacchi: «Ancelotti vince con i giovani, in Italia dobbiamo imparare da lui». Le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan

Arrigo Sacchi elogia il metodo Ancelotti su La Gazzetta dello Sport.

Ancelotti ha vinto come aveva fatto con il Psg e con il Chelsea, cioè in rimonta e sostituendo alcuni campionissimi con giovani talenti che fanno dell’entusiasmo la loro principale dote. Contro il City, nel secondo tempo, fuori tutto il centrocampo: Casemiro, Kroos e Modric. E nei supplementari fuori pure Benzema. In campo Carlo ha messo la freschezza di Rodrygo, di Asensio, di Camavinga. E la partita ha svoltato proprio grazie a Rodrygo che ha realizzato la doppietta decisiva quando sembrava che il City avesse ormai tutt’e due i piedi in finale. Andate a rivedere le azioni dei gol del Madrid: tutte nascono dal pressing, possibile grazie alle energie dei giovani, e dalle veloci ripartenze. In Italia dobbiamo capire che questa è la strada da seguire: in campo internazionale, se si vogliono ottenere successi, non si può prescindere dal pressing che dà coraggio, spaventa gli avversari e li costringe a fare una cosa che non è nelle corde, e cioè difendere.