Sabatini sul lavoro di Maldini e Massara al Milan: «Hanno ribaltato una situazione difficile». Le parole del direttore sportivo

Walter Sabatini ha parlato del lavoro di Maldini e Massara al Milan. Ecco le parole del direttore sportivo:

«Hanno fatto benissimo ribaltando una situazione difficile, hanno vinto in 2 anni lo Scudetto, compiendo un’impresa epica. La squadra inizialmente non era pronta e sono riusciti nell’impresa con l’aiuto fondamentale di Pioli. Ora stanno subendo una sorta di onda di ritorno, vengono contestati indebitamente. Non è colpa dei nuovi arrivati, c’è un allentamento della coesione della squadra, è una cosa mentale che accade nei gruppi di lavoro, ma recupereranno».