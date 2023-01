Sabatini su Zaniolo: «E’ una situazione complessa, ma normale». Le parole del direttore sportivo sul caso tra Roma e il calciatore azzurro

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di TMW del caso Zaniolo. Ecco le parole del direttore sportivo sulla situazione:

«È una situazione complessa, ma normale, capita che un calciatore rifiuti una destinazione. Ora bisogna capire se ha chiesto lui di andare via o qualcuno vuole liberarsene. Mourinho dice che per lui non esiste un problema con Zaniolo, ma dipende da qualcun altro? Questa cosa non è di poco conto, Zaniolo è forte, e si rischia di depauperare un patrimonio. Sarebbe una strategia sbagliata e poi questi giocatori vanno tutelati, in una piazza come Roma con tante pressioni si rischia di mettere un ragazzo alla berlina».