Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l’exploit di Saelemaekers

Pedullà duro sul Milan: «Buttato dal quinto piano senza l’acqua sotto». Blackout mentale da matita rossa

Pulisic esaltato da Nosotti: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao»

Modric Milan, Stefano Borghi non le manda a dire: «La sua peggior prestazione, penso questa cosa»

Pellegatti non si nasconde: «Differenza abissale tra Modric, Jashari e Ricci. Penso che...»

4 secondi ago

Sandro Sabatini

Sabatini, noto giornalista, ha analizzato le possibili chance scudetto del Milan di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni

Sandro Sabatini, nel suo consueto appuntamento settimanale su YouTube, ha analizzato con lucidità le ambizioni del Milan in campionato, rispondendo alla domanda cruciale: «Milan-scudetto: sogno o illusione?».

Sogno, non illusione: il Milan trasformato

Per Sabatini, l’obiettivo Scudetto è «un sogno, non è ancora detto che sia un’illusione». Il giornalista ha sottolineato la profonda trasformazione della squadra di Massimiliano Allegri: «Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all’anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi».

Il cambiamento è attribuibile a figure chiave come Modric e Rabiot (anche se quest’ultimo è stato assente di recente). Inoltre, l’assenza di giocatori ritenuti cruciali come Reijnders e Theo Hernandez «non si nota».

La provocazione sul centravanti e l’elogio a Saelemaekers

Sabatini ha poi lanciato una provocazione che evidenzia il deficit di un bomberclassico: «con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto». Con l’attuale tridente (Leao, Pulisic, Nkunku) è «più difficile perchè mascherano un po’ di gol, questo è inevitabile».

L’elogio più inaspettato è andato a Alexis Saelemaekers«c’è un giocatore che è un nuovo acquisto che è Saelemaekers che sta diventando straordinario. Sta diventando un top». Sabatini lo ritiene «uno dei segreti del Milan», pur ammettendo che a volte è «un po’ difficile da gestire perchè dà di matto».

