Mercato Milan, Vlahovic sempre sul taccuino? Tutta la verità dietro il futuro del serbo. Diavolo vigile ma... Ultimissime

Mercato Milan, Dusan Vlahovic resta sul taccuino ma la Juve spinge per il rinnovo col Bayern Monaco alla finestra. Ultime

Dusan Vlahovic è tornato ad essere il leader indiscusso della Juventus. A suon di prestazioni di alto livello, gol e un impegno costante per la causa bianconera, l’attaccante serbo è tornato al centro dell’attacco della Vecchia Signora dall’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. L’ex Fiorentina si sta caricando sulle spalle la squadra, mettendo temporaneamente a tacere i discorsi sul suo futuro, dato un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Calciomercato Milan, la possibilità di rinnovo con la Juve e la cifra base

Nonostante la scadenza lontana, la nuova centralità affidatagli da Spalletti ha riacceso le speranze di un prolungamento. La Gazzetta dello Sport suggerisce che l’attaccamento alla maglia, il rapporto ritrovato con i tifosi e un nuovo accordo economico potrebbero essere le fondamenta per un possibile rinnovo.

La base di partenza per l’ingaggio si attesterebbe sugli 8 milioni di euro annui, una cifra che salirebbe negli anni successivi.

La verità su Bayern Monaco e l’occhio del Milan

Parallelamente alle discussioni interne, Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti cruciali sulle sirene estere. Il giornalista ha confermato sul suo canale YouTube che, ad oggi, non ci sono «cambiamenti concreti».

Inoltre, si sono fermate le chiamate del Bayern Monaco che a inizio ottobre si era interessato al numero 9 bianconero. I bavaresi, pur non avendo mai negoziato i termini economici o presentato un’offerta, avevano richiesto informazioni valutando Vlahovic come una potenziale «opportunità a zero per la prossima estate».

A gennaio, quindi, un trasferimento non è una priorità. L’opzione più calda resta l’estate. In questo contesto, come raccontato da Calciomercato.com, anche il calciomercato Milan non ha perso di vista la pista Vlahovic per un clamoroso arrivo a parametro zero per la stagione 2026/27, in un potenziale derby di mercato a lunga scadenza.