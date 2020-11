Sabatini: «Calhanoglu? Vorrei vederlo giocare così anche con il pubblico»

Sandro Sabatini ha qualche dubbio su Hakan Calhanoglu sulle sue reali potenzialità e ammette che vorrebbe vederlo giocare con…

Sandro Sabatini ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, riguardante Hakan Calhanoglu. Ecco le sue parole:

«Ho un grande dubbio su Calhanoglu, mi chiedo se giocherà come sta giocando adesso anche quando San Siro si riempirà di nuovo. Ok l’effetto Zlatan Ibrahimovic, ok l’effetto Stefano Pioli, ma chissà che anche giocare senza pressioni non abbia aiutato…».