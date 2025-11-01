Connect with us

Sabatini non ha dubbi sulla lotta scudetto: sarà decisiva quella particolare variabile. Parole chiare del giornalista

Caso biglietti, Milan Club Old Clan contro la dirigenza: «Gestione scandalosa dei biglietti». Rischio bagarinaggio per la trasferta di Parma

Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma...»

Allegri Milan, il tecnico non le manda a dire sulla sosta Nazionali: cosa filtra su Pulisic e Rabiot

Milan Roma, Massimiliano Allegri elogia Gasperini: questa frase in conferenza stampa non è passata inosservata

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Sandro Sabatini

Sabatini, noto giornalista, è convinto che per la lotta scudetto sarà decisivo il mercato di gennaio: le dichiarazioni

Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha analizzato le prospettive della Juventus dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti.

Riguardo l’obiettivo Champions League, Sabatini è cauto: «Dove arriverà la Juventus con Spalletti? Sarà in Champions? La risposta è sì, però, forse».

La qualificazione, pur dipendendo dalla «bravura dell’allenatore» (su cui «non c’è alcuna discussione»), sarà legata soprattutto al rendimento dei giocatori chiave. Il giornalista evidenzia in particolare l’importanza di due attaccanti: «dipende anche dal numero di gol di Vlahovic, perché se Vlahovic segna 20 gol e Yildiz fa 10 assist, la Juventus arriva nelle prime quattro». Se i numeri non arrivano, «ecco che la situazione si complica».

Sabatini inserisce anche la «grande variabile del mercato di gennaio». Se le rose restano invariate, «la Juventus è dietro Inter e Napoli, di sicuro, si gioca un posto in Champions con la Roma, con il Milan». La chiosa è sulle sorprese, citando il Como come potenziale outsider.

