Connect with us

HANNO DETTO

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l'exploit di Saelemaekers

HANNO DETTO

Pellegatti esalta Allegri: «Geniale! Bel gioco? Dategli i giocatori e vedrete. Sul modulo...»

HANNO DETTO

Nosotti su Pulisic: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sono pazzo dell'americano per un motivo»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, avete sentito che cosa ha detto Tonali sul suo futuro? Le sue recenti dichiarazioni...

HANNO DETTO

Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

HANNO DETTO

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l’exploit di Saelemaekers

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Sandro Sabatini

Sabatini, noto giornalista, ha analizzato le possibili chance scudetto del Milan di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni

Sandro Sabatini, nel suo consueto appuntamento settimanale su YouTube, ha analizzato con lucidità le ambizioni del Milan in campionato, rispondendo alla domanda cruciale: «Milan-scudetto: sogno o illusione?».

Sogno, non illusione: il Milan trasformato

Per Sabatini, l’obiettivo Scudetto è «un sogno, non è ancora detto che sia un’illusione». Il giornalista ha sottolineato la profonda trasformazione della squadra di Massimiliano Allegri: «Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all’anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi».

Il cambiamento è attribuibile a figure chiave come Modric e Rabiot (anche se quest’ultimo è stato assente di recente). Inoltre, l’assenza di giocatori ritenuti cruciali come Reijnders e Theo Hernandez «non si nota».

La provocazione sul centravanti e l’elogio a Saelemaekers

Sabatini ha poi lanciato una provocazione che evidenzia il deficit di un bomber classico: «con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto». Con l’attuale tridente (Leao, Pulisic, Nkunku) è «più difficile perchè mascherano un po’ di gol, questo è inevitabile».

L’elogio più inaspettato è andato a Alexis Saelemaekers: «c’è un giocatore che è un nuovo acquisto che è Saelemaekers che sta diventando straordinario. Sta diventando un top». Sabatini lo ritiene «uno dei segreti del Milan», pur ammettendo che a volte è «un po’ difficile da gestire perchè dà di matto».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.