Sabatini sicuro: «Milan, assenze significative. Rabiot manca ovunque. E su Pulisic dico questa cosa»

14 minuti ago

Sandro Sabatini

Sabatini, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio di ieri sera contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato su Calciomercato.com il pari del Milan contro l’Atalanta, focalizzandosi sull’emergenza infortuni: «Per i rossoneri la conta degli assenti è diventata significativa soprattutto nella settimana del turno infrasettimanale, cioè quando le venti della Serie A sono tutte uguali, senza impegni europei».

Oltre alla precisazione sul calendario, Sabatini evidenzia le lacune tecniche: «Il Milan non ha gestito bene il vantaggio nel primo tempo, d’accordo». Ma è nei momenti difficili che si nota la mancanza di pedine chiave.

Il giornalista lamenta l’assenza di Pulisic in fase realizzativa e, soprattutto, di Rabiot: «proprio nei momenti difficili si nota l’assenza di Pulisic in fase realizzativa e soprattutto di Rabiot… ovunque». L’assenza del centrocampista francese, che è in dubbio per la Roma, si fa sentire in ogni zona del campo, peggiorando la gestione della gara da parte della squadra di Allegri.

