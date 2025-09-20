Runjaic a DAZN: «Così abbiamo concesso vantaggi al Milan. Abbiamo avuto troppo timore»

Runjaic al termine di Udinese Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match di questa sera

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dell’Udinese, Runjaic. Queste le sue parole:

«Abbiamo fatto errori in fase di possesso che hanno concesso vantaggi al Milan. Il momento chiave è stato il secondo gol preso ad inizio secondo tempo, da lì non siamo riusciti più a raddrizzare la partita».

«Oggi abbiamo avuto troppo timore del Milan, i singoli non hanno avuto la giusta qualità. Il Milan ad oggi comunque sembra la miglior squadra per applicazione e disciplina in questo inizio di campionato. Contro una squadra così si può anche perdere una partita. Abbiamo tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per essere integrati nel sistema. Oggi siamo partiti col 4-4-2 ma non è una questione di modulo, ma di approccio».