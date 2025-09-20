Connect with us

HANNO DETTO

Runjaic a DAZN: «Così abbiamo concesso vantaggi al Milan. Abbiamo avuto troppo timore»

HANNO DETTO

Trevisani lancia in alto il Milan: «Si potrà togliere grandi soddisfazioni. Scudetto? Sì ma solo in questo caso»

HANNO DETTO

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

HANNO DETTO

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

HANNO DETTO

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

HANNO DETTO

Runjaic a DAZN: «Così abbiamo concesso vantaggi al Milan. Abbiamo avuto troppo timore»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Runjaic

Runjaic al termine di Udinese Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match di questa sera

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dell’Udinese, Runjaic. Queste le sue parole:

«Abbiamo fatto errori in fase di possesso che hanno concesso vantaggi al Milan. Il momento chiave è stato il secondo gol preso ad inizio secondo tempo, da lì non siamo riusciti più a raddrizzare la partita».

«Oggi abbiamo avuto troppo timore del Milan, i singoli non hanno avuto la giusta qualità. Il Milan ad oggi comunque sembra la miglior squadra per applicazione e disciplina in questo inizio di campionato. Contro una squadra così si può anche perdere una partita. Abbiamo tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per essere integrati nel sistema. Oggi siamo partiti col 4-4-2 ma non è una questione di modulo, ma di approccio».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.