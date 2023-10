Rummenigge non si dà pace: «Il Milan non sa come ha vinto lo scudetto»

L’ex Inter Karl-Heinz Rummenigge, ospite al Festival dello Sport di Trento ha così commentato la vittoria dello scudetto del Milan nel 2022

«Era una grande squadra. L’unica cosa che non ho capito fino ad oggi è che non abbiamo vinto uno scudetto in quel periodo. Nel 1984 la squadra era ben messa sia in difesa, sia a centrocampo e sia in attacco. Poi in un certo periodo ci siamo un po’ lasciati andare e abbiamo perso punti preziosi, un po’ com’è successo due anni fa all’Inter quando il Milan ha vinto il campionato, e non sanno neanche loro, fino ad oggi, come sono riusciti a vincere»