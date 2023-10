Rudi Garcia: «Scudetto? Vogliamo blindare il terzo posto e migliorare la classifica»

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha detto la sua sull’obiettivo scudetto in vista del prossimo match contro la Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia manda un messaggio indiretto a Milan, Juve e Inter per gli obiettivi stagionali dei partenopei.

LE PAROLE – «La gara più importante è sempre quella che arriva, ma sono d’accordo: siamo a pari punti, vogliamo blindare il terzo posto, vogliamo vincere e l’obiettivo è battere una Fiorentina che ha iniziato bene e con qualità. C’è ancora domani per vedere chi sta bene e chi no, per il momento vedo tutti bene. L’abbiamo studiata, cambia spesso i giocatori perché ne ha tanti di qualità, l’ho vista anche ieri, non cambia il suo modo di giocare in base ai risultati. L’ho vista anche forte sul gioco aereo, è una di quelle che ha fatto più gol di testa e ci somigliano nel recupero alto nella metà campo avversaria, in questo credo siamo primi e loro secondi o il contrario non ricordo, ma siamo il Napoli e dobbiamo continuare la striscia di vittorie con Udinese e Lecce. Se siamo in grado di fare tre vittorie di fila possiamo migliorare molto la classifica».