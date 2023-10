Romero e Pobega incontrano i tifosi: selfie e autografi a Casa Milan a due giorni dalla sfida alla Juve – VIDEO

(dall’inviato a Casa Milan Daniele Grassini) – Oggi pomeriggio Romero, Pobega e Asslani hanno incontrato i tifosi rossoneri a casa Milan.

Per i tre foto, selfie e autografi con tutti i tifosi presenti, a due giorni dalla super sfida in campionato contro la Juventus (match in programma domenica sera a San Siro).