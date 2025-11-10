Romano spegne gli entusiasmi dei tifosi del Milan: «Impossibile Lewandowski a gennaio»

Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Lewandowski: il polacco non lascerà il Barcellona a gennaio

Nelle ultime settimane si erano fatte insistenti le voci, provenienti principalmente dall’estero, riguardo un ipotetico trasferimento già a gennaio dell’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, al calciomercato Milan. Un colpo “alla Modric” che, ad oggi, risulta difficilmente fattibile.

A fare chiarezza è l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il quale ha smentito l’ipotesi di un trasferimento immediato.

«Da ciò che sappiamo, Lewandowski non ha in programma alcun trasferimento a gennaio, poiché il suo desiderio e la sua attenzione sono rivolti al completamento della stagione al Barça», ha dichiarato Romano.

L’attaccante polacco intende dunque concentrarsi sulla stagione in corso con i blaugrana. Restano invece «più alte le possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate», qualora il suo percorso in Catalogna dovesse terminare. Il Milan, quindi, può solo aspettare l’evolversi della situazione.