Lewandowski al Milan a gennaio? Arriva la secca smentita sul futuro dell’attaccante polacco. Indiscrezioni totalmente spazzate via

Lewandowski, arrivano smentite sul possibile arrivo in rossonero dell’attaccante polacco adesso al Barcellona. Ultime

Nelle ultime ore, una notizia proveniente dalla Spagna, rilanciata dal quotidiano Sport, ha fatto scalpore, ipotizzando che il calciomercato Milan voglia provare ad assicurarsi le prestazioni di Robert Lewandowski già a gennaio. Il bomber polacco, pur considerando il Milan un’opzione valida per restare ad alti livelli in Europa in futuro, era stato messo al centro di un potenziale colpo di mercato invernale.

Tuttavia, Fabrizio Romano interviene per raffreddare immediatamente gli entusiasmi e smentire categoricamente questa tempistica.

La posizione irremovibile del giocatore

Romano, noto per la sua attendibilità, è categorico: «Quello che risulta, anche parlando con chi lo assiste, è che Lewandowski non abbia alcuna intenzione di spostarsi a gennaio».

La smentita conferma la linea emersa precedentemente, secondo cui la priorità assoluta di Lewandowski è quella di onorare il suo contratto con il Barcellona. Il polacco, 37 anni, è legato al club catalano fino al 2026 e, pur essendo pronto a rinegoziare i termini economici dell’ingaggio o ad accettare un ruolo più secondario per aiutare la squadra, il suo obiettivo è restare in blaugrana almeno fino all’estate.

Pertanto, un eventuale approdo di Lewandowski al Milan può essere contemplato solo in un’ottica del prossimo calciomercato estivo, qualora si creassero le condizioni per la sua partenza dalla Catalogna. La pista di gennaio è, al momento, definitivamente chiusa.