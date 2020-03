Romagnoli si unisce a Ibra nella raccolta fondi per gli ospedali Humanitas

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha aderito all’iniziativa di raccolta fondi per gli ospedali Humanitas lanciata da Ibra

«Kick the virus away», è questo il nome della raccolta fondi lanciata questa mattina da Zlatan Ibrahimovic tramite i propri canali social. La cifra raccolta verrà interamente devoluta a Humanitas per contribuire a rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano/Milano, Bergamo, Castellanza (VA) e Torino.

Oggi anche Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha voluto aderire alla campagna lanciata dal compagno di squadra. Il numero 13 rossonero ha donato una cifra pari a 5.000 euro. Questo il suo pensiero pubblicato sulle stories di Instagram:

«Questo è un momento drammatico per l’Italia, per questo ho deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo. Voglio sostenere anche io la raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone. Contiamo sulla generosità di tutti per dare un calcio a questo virus insieme e aiutare gli ospedali, i medici e gli infermieri, perché oggi siamo noi a tifare per loro. Donate!».