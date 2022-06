Romagnoli, settimana decisiva: sempre più insistente il pressing del Fulham per il centrale

Romagnoli è sempre l’obiettivo principale della Lazio per rinforzare la difesa, ma occhio al pressing del Fulham sul difensore centrale.

Infatti, come rivelato dal Corriere dello Sport, il nativo di Anzio sarebbe una priorità anche per Sarri, che ad Auronzo vorrebbe lavorare sulla difesa. Sull’ingaggio ballerebbero circa 500mila euro, ma soprattutto si farebbe sempre più forte il pressing del Fulham. Gli inglesi avrebbero offerto 4 milioni. Alessio per ora aspetta, ma questa sarà la settimana decisiva.