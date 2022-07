Romagnoli giocherà nella Lazio: trovato l’accordo, mancano le firme. Si chiude la telenovela

Alessio Romagnoli torna a casa. Questa la notizia che campeggia su tutti i quotidiani sportivi e non che concordano in una cosa: il difensore è ormai un nuovo giocatore della Lazio. Mancano solo le firme per rendere il tutto ufficiale ma il più è stato fatto: contratto quinquennale da 2,8 milioni a stagione più bonus. Decisiva l’accelerata voluta da Sarri e Lotito nella notte tra sabato e domenica.

Ora ci si interroga se l’ex Milan sarà presente questa sera in Piazza del Popolo per la presentazione delle maglie. Difficile, ma negli anni Lotito ha abituato i tifosi a colpi di scena incredibili. Non resta che aspettare con una certezza: Romagnoli giocherà nella sua squadra del cuore.