Romagnoli: «Giroud è fortissimo, ma non dimentichiamo gli altri». Le parole del difensore dell’Empoli

Simone Romagnoli, difensore dell’Empoli, a DAZN prima del Milan.

Le sue parole: «Giroud? Studiamo gli avversari in ogni partita. Si tratta di un attaccante fortissimo, senza scordare tutti gli altri che hanno in rosa. Sarà sicuramente una partita difficile, proveremo a limitarli e a metterli in difficoltà».