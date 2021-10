Roma, Zaniolo scalpita per rientrare: possibile ritorno con il Milan

Nicolò Zaniolo vorrebbe rientrare subito, ma la Roma è probabile che lo tenga a riposo precauzionalmente fino alla sfida con il Milan

L’infortunio patito contro la Juventus da Nicolò Zaniolo ha fatto scattare l’allarme in casa Roma sulle condizioni del proprio gioiello, ma per il calciatore non dovrebbe essere nulla di grave. Il medico assicura che non c’è nessun legame coi precedenti infortuni.

Zaniolo scalpita per scendere in campo già domenica prossima contro il Napoli ma, come riportato da Il Messaggero, il club giallorosso predica prudenza per evitare ulteriori guai fisici. E così il calciatore potrebbe rientrare direttamente la domenica successiva contro il Milan, saltando così anche il turno infrasettimanale.

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24