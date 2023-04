Roma, caos sponsor sulle maglie per il Milan: Digitalbits non paga

Tutti i dettagli sulla diatriba tra la Roma e Digitalbits, sponsor principale del club giallorosso per questa stagione

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Digitalbits avrebbe saltato un pagamento nei confronti della Roma. Per questo il club giallorosso ha deciso che, nella partita contro il Milan, scenderà in campo con un logo per omaggiare il legame con la città.

La scelta più probabile potrebbe ricadere su SPQR. La sospensione con Digitalbits è comunque solo temporanea visto che, in caso di pagamento, la Roma sarebbe pronta a ridare visibilità alla società di criptovalute.