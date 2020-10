Roma, ora è davvero emergenza: Gianluca Mancini positivo al Covid-19

Gianluca Mancini positivo al Covid-19, sarebbe stato titolare per la Roma nella sfida di lunedì contro il Milan

«Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!» con queste parole il difensore centrale giallorosso Gianluca Mancini ha ammesso di essere risultato positivo al tampone effettuato nella giornata odierna.

Un problema in più per Fonseca che in vista della sfida contro la Roma avrà assenti due centrali difensivi visto che anche Smalling non ha ancora recuperato dall’infortunio e oggi si è allenato a parte.