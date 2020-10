Sky Sport: Smalling verso il forfait, emergenza Roma contro il Milan

Sky Sport: oltre alla positività di Gianluca Mancini, la Roma deve fare i conti anche con il possibile forfait di Smalling

Emergenza totale in difesa per la Roma: dopo Gianluca Mancini, trovato positivo al tampone per individuare il coronavirus, anche Smalling non avrebbe ancora recuperato dall’infortunio e quindi il suo forfait contro il Milan sarebbe vicino. Lo riferisce Sky Sport.

Ecco le parole dell’inviato Angelo Mangiante: «Non ci sono buone notizie per la difesa della Roma. Dopo la positività di Mancini, ci sarà anche il probabile forfait di Smalling in vista della gara con il Milan. Il difensore inglese sosterrà oggi pomeriggio un provino nell’allenamento pomeridiano ma non filtra ottimismo sul suo recupero. Il giocatore non disputa una partita ufficiale da diverse settimane e la distorsione al ginocchio ha spinto a scegliere la strada della prudenza»