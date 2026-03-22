Roma Lecce 1-0: Gasperini respira grazie a Robinio Vaz. Il resoconto del match

Roma Lecce 1-0: una rete di Robinio Vaz regala tre punti pesantissimi a Gasperini dopo un periodo difficile. Il resoconto del match

La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova il sorriso e tre punti vitali nella corsa all’Europa che conta. Nella sfida domenicale del 22 marzo 2026, i giallorossi hanno piegato il Lecce per 1-0, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da un mese.

Dopo un primo tempo contratto e avaro di emozioni, chiuso tra i fischi dell’Olimpico, la mossa vincente è arrivata dalla panchina: l’ingresso del giovane classe 2007 Robinio Vaz.

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Roma Lecce 1-0: Vaz decide di testa: il primo sigillo italiano del francese

Il gol partita è arrivato al 57′: un’azione corale che ha visto Malen liberare Mario Hermoso sulla fascia sinistra; il cross millimetrico dello spagnolo ha trovato l’incornata vincente di Vaz, al suo primo centro assoluto in Serie A. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha sfiorato il pari al 72′, ma un intervento miracoloso di Hermoso sulla linea di porta ha blindato il risultato.

Con questo successo, la Roma aggancia la Juventus (fermata dal Sassuolo) al quinto posto a quota 54 punti, restando a sole tre lunghezze dal sorprendente Como di Fabregas, attualmente quarto.