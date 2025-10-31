Roma che spaventa, il Milan resta in guardia: Gasperini con numeri importanti. Tra difesa e non solo

Roma che ha un ruolino di marcia spaventoso lontano dallo Stadio Olimpico. Il Milan resta in guardia: tra gol subiti e punti ottenuti

Domenica sera il Milan di Massimiliano Allegri tornerà protagonista a San Siro per una delle sfide più attese della decima giornata di Serie A: i rossoneri ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini, in un confronto che promette spettacolo e intensità.

Il tecnico toscano, tornato sulla panchina del Diavolo con l’obiettivo di riportare stabilità e risultati, ha costruito una squadra solida e compatta, capace di alternare momenti di grande qualità offensiva a fasi di attenta gestione difensiva. Allegri, noto per la sua capacità di leggere le partite e adattarsi all’avversario, punta a sfruttare l’entusiasmo del pubblico di casa per tornare alla vittoria contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Dall’altra parte ci sarà la Roma di Gasperini, sorprendente capolista a pari merito con il Napoli, e vera rivelazione di questo inizio stagione. L’allenatore bergamasco, apprezzato per la sua filosofia di calcio aggressivo e verticale, ha plasmato un gruppo compatto e affamato. I giallorossi possono vantare la miglior difesa della Serie A, con appena quattro gol subiti nelle prime nove giornate, un dato che certifica l’equilibrio e l’organizzazione del collettivo capitolino.

Impressionante anche il rendimento esterno: la Roma ha sempre vinto tutte le partite in trasferta disputate finora, dimostrando personalità e maturità anche lontano dall’Olimpico. Una statistica che rende ancora più interessante la sfida di San Siro, dove i rossoneri proveranno a interrompere la serie positiva degli ospiti e a rilanciarsi nella corsa ai primi posti della classifica.

L’attesa per la partita è altissima: San Siro si prepara a un’altra serata di grande calcio, con decine di migliaia di tifosi pronti a sostenere il Diavolo. Sul campo, tattica e intensità saranno protagoniste, con due allenatori esperti e carismatici pronti a confrontarsi in una sfida che potrebbe incidere in modo significativo sugli equilibri del campionato.