Estupinan ancora in gruppo, pienamente recuperato! Chance per lui e Jashari in Milan Roma?

Estupinan in gruppo per due giorni di fila! L’esterno è pienamente recuperato verso Milan Roma

Arrivano ottime notizie dal centro sportivo di Milanello in vista della sfida di domenica tra Milan e Roma. Pervis Estupiñán e Ardon Jashari hanno completamente smaltito i rispettivi problemi fisici e si sono allenati in gruppo per il secondo giorno consecutivo, confermando così il loro pieno recupero. Entrambi saranno regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri, pronto a valutare come impiegarli nel match contro i giallorossi.

Estupiñán, terzino sinistro e nazionale ecuadoriano, rappresenta un’arma importante per il tecnico livornese grazie alla sua spinta costante sulla corsia mancina e alla capacità di fornire assist preziosi. L’ex giocatore del Brighton, arrivato in estate per rinforzare la fascia difensiva, potrebbe partire dal primo minuto, vista la condizione fisica ritrovata e l’ottimo rendimento mostrato in allenamento. La sua presenza darebbe maggiore equilibrio e profondità al gioco dei rossoneri, che cercano continuità dopo le ultime prestazioni convincenti.

Situazione leggermente diversa per Ardon Jashari, giovane centrocampista svizzero classe 2002, che ha colpito lo staff tecnico per maturità tattica e dinamismo. Il mediano, reduce da un piccolo infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi senza fastidi ma con ogni probabilità partirà dalla panchina, pronto però a subentrare a gara in corso per dare freschezza e intensità alla mediana del Diavolo. Allegri potrebbe utilizzarlo come jolly nel secondo tempo, a seconda dell’andamento della partita.

L’allenatore toscano, che nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare diverse assenze, potrà dunque contare su due pedine preziose in vista di un confronto che si preannuncia delicato e spettacolare. La sfida tra Milan e Roma sarà infatti un test importante per entrambe le formazioni, chiamate a confermare ambizioni europee e solidità difensiva.

La squadra continuerà a lavorare a Milanello nei prossimi giorni con sedute tattiche e prove di formazione. Tutto lascia intendere che Allegri voglia schierare un undici equilibrato ma propositivo, con Estupiñán pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia e Jashari in rampa di lancio per ritagliarsi spazio nel cuore del centrocampo rossonero.