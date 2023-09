Roma Empoli, Pinto a colloquio con un ex Milan! Cosa succede. L’incontro all’Olimpico e spunta l’ipotesi di un ritorno

La Roma si affaccia sul Milan. Non per quanto riguarda i calciatori, ma chi per chi è stato dirigente rossonero.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in occasione di Roma Empoli si sono incontrati Ricky Massara e Tiago Pinto. Al momento non risultano contatti per un possibile ritorno a Trigoria.