Roma, è rottura con Zaniolo: non convocato per lo Spezia

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, non è stato convocato per il match di domenica contro lo Spezia

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, non ci sarà nel prossimo match dei giallorossi in Serie A contro lo Spezia. Dopo la sua assenza contro la Fiorentina per motivi fisici, contro i liguri non ci sarà per motivi di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo agente in questo momento è a Londra per trattare col Tottenham. Sullo sfondo rimangono anche West Ham e Borussia Dortmund.