Roma, nulla di grave per Dybala: le sue condizioni

La Roma si prepara ad affrontare l’Udinese in campionato e intanto può tirare un grosso sospiro di sollievo per Dybala.

Nessuna lesione muscolare per l’argentino che salterà la partita di A per concentrarsi sul ritorno di Europa League contro il Feyenoord. L’obiettivo è averlo al meglio perché serve una Joya al 100% per ribaltare il risultato. Scongiurato anche il rischio di non averlo contro il Milan il prossimo 29 aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.