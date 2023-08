Robinho, ricorso respinto: confermata la condanna per stupro

Brutte notizie per l’ex Milan Robinho: respinto il ricorso del brasiliano contro la condanna a 9 anni per stupro. I dettagli

Non c’è pace per Robinho, ex calciatore brasiliano del Milan. La Cassazione Brasiliana ha infatti respinto il ricorso dell’ex Real Madrid che è stato condannato a 9 anni di carcere in Italia per stupro.

L’Italia ha chiesto dunque al tribunale brasiliano che la condanna venga inflitta anche in patria visto che dal Brasile non esiste possibilità di estradizione.