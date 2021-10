Italia, Mancini: «Gara condizionata da episodi. Sui fischi a Donnarumma...»

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di Nations League con la Spagna

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 dell’Italia con la Spagna:

«Le partite sono così, certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente 1-1, poi loro sono bravi a giocare e a tenere palla. Non ho visto l’espulsione di Bonucci ma non cambia nulla, Leo non doveva farsi ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi a segnare e non prendere gol, i miei complimenti ai ragazzi per quanto fatto. I cambi? La freschezza di chi è entrato ci ha aiutati. Fischi per Donnarumma? Mi sono dispiaciuti. Chance ai giovani? Anche noi ne avremmo potuto schierare qualcuno in più. Ma la nostra è una Nazionale giovane, che ha dato una grande dimostrazione stasera».