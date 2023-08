Rivera sull’addio di Mancini: «Colpito dal modo in cui è avvenuto». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Gianni Rivera ha parlato del nuovo Milan ma anche della Nazionale e di Mancini. Di seguito le sue dichiarazioni:

NAZIONALE E MANCINI – Mi ha colpito il modo in cui se ne è andato, con una pec. Io ct? Dopo Ventura, si sono opposti a me. Ne avevo parlato con Costacurta, allora vice commissario FIGC, ma mi aveva detto che non avevo esperienza. Aveva ragione, non avevo mai giocato a calcio. Se mi chiamano ora, vado subito. Sono qui, sono libero

