Rinnovo Tomori, fiducia in casa Milan: stabiliti i tempi per la chiusura! La notizia

Rinnovo Tomori, il Milan è pronto a prolungare il contratto del difensore centrale inglese! Stabilite le possibili tempistiche

Le operazioni di blindatura dei propri pilastri difensivi procedono a pieno ritmo in casa rossonera. La trattativa per il prolungamento del contratto di Fikayo Tomori, il solido difensore centrale inglese classe 1997, sta infatti vivendo una fase di decisa accelerazione. Le fonti vicine al club del Diavolo, in particolare l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, riportano un clima di grande fiducia e ottimismo.

Il futuro del baluardo difensivo, la cui scadenza attuale è fissata al 30 giugno 2027 appare sempre più legato ai colori del club meneghino. La dirigenza del Milan, desiderosa di premiare le costanti e brillanti prestazioni del giocatore – da anni ormai un leader insostituibile nel reparto arretrato – e di respingere eventuali sirene di mercato, ha messo il rinnovo del suo contratto tra le priorità assolute.

Trattativa Spedita: Stretta di Mano in Vista

Secondo quanto rivelato da Moretto, i colloqui tra il management del club e l’entourage del difensore stanno “avanzando spediti”, con un incremento significativo della fiducia tra le parti. L’obiettivo del Milan è chiaro e ambizioso: arrivare a una conclusione positiva, se non alla firma definitiva, quantomeno a una solida stretta di mano formale entro il periodo natalizio. Questo tempismo darebbe un segnale forte e rassicurante a tutto l’ambiente, confermando la volontà reciproca di proseguire un percorso di successo.

L’ottimismo è dunque altissimo in Viale Aldo Rossi. I termini del nuovo accordo andranno a ritoccare l’ingaggio del difensore, adeguandolo al suo status di top player e di pilastro fondamentale per il progetto tecnico guidato dall’allenatore. Tomori, che ha saputo imporsi fin dal suo arrivo in Italia, è percepito non solo come un elemento chiave in campo ma anche come un simbolo di dedizione e attaccamento alla maglia.

Il Segnale Forte del Diavolo al Mercato

Blindare l’ex Chelsea a lungo termine è una mossa strategica che va oltre l’aspetto tecnico. Per i rossoneri, infatti, significa inviare un segnale potente al panorama calcistico europeo: il Milan è intenzionato a costruire il proprio futuro mantenendo i suoi talenti di spicco e investendo sulle certezze.

L’attesa per l’annuncio ufficiale è palpabile tra i tifosi. Con il traguardo della fumata bianca sempre più vicino, la solidità difensiva del club sembra destinata a rimanere una certezza anche per gli anni a venire.