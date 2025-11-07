Leao trascinatore del Milan anche a Parma? Allegri ci crede e catechizza Rafa: giocherà con lui al Tardini

Leao, il portoghese si prepara a trascinare il Milan anche domani sera al Tardini: Allegri ci crede e lo ripropone in coppia con Nkunku

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina al momento d’oro di Rafael Leao, titolando: «Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede». Il portoghese è ormai il fulcro attorno cui ruota l’attacco rossonero.

Domani sera, nella trasferta contro il Parma, Max Allegri si affiderà, proprio come contro i giallorossi, alla coppia d’attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leao. Questa intesa, seppur ancora in fase di affinamento, rappresenta la massima espressione offensiva del Milan.

Leao, numeri e leadership

Il numero 10 milanista sta vivendo un momento decisamente positivo. Dopo la sosta di ottobre, Leao ha messo a segno tre gol ed è reduce dal bellissimo assist per il gol decisivo di Pavlovic contro la Roma. Una prestazione, quest’ultima, che ha messo in luce una nuova maturità nell’attaccante, capace di abbinare l’estro alla concretezza.

Il tecnico livornese non si accontenta e vuole vedere anche al Tardini, nell’undicesima giornata di Serie A, il Leao trascinatore delle ultime settimane. Allegri, infatti, sta lavorando per rendere il portoghese non solo un creatore di gioco, ma anche un leader capace di gestire qualsiasi momento della stagione.

La gara contro il Parma sarà un test importante per consolidare lo stato di forma e la ritrovata leadership di Leao, prima della sosta per le Nazionali e del cruciale Derby di Milano in programma alla ripresa del campionato. Il Milan si affida alla sua stella per rimanere attaccato alle posizioni di vertice.