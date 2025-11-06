Rinnovo Tomori, conferme definitive sul futuro dell’inglese: prolungamento dietro l’angolo, cifre e dettagli

Rinnovo Tomori, arrivano importanti conferme sull’imminente rinnovo del difensore inglese, pilastro del Milan di Allegri

In casa Milan, prosegue il lavoro non solo sul campo, ma anche sul fronte contrattuale, con l’obiettivo di blindare i pilastri della squadra. Un altro giocatore a cui la «cura Allegri sta ridando centralità e importanza» è il difensore inglese Fikayo Tomori.

L’ex Chelsea, arrivato in rossonero e subito impostosi come titolare, è considerato «assolutamente centrale per il gioco di Allegri». La sua velocità, la capacità di anticipo e la leadership in campo lo rendono un elemento insostituibile nella retroguardia milanista.

Rinnovo Tomori, prolungamento e rifiuto delle offerte

La dirigenza rossonera, come riporta Calciomercato.com, è pronta a premiare il difensore con il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Sebbene i dettagli non siano ancora stati definiti, l’intenzione è quella di prolungare l’accordo, riconoscendogli un significativo adeguamento economico in linea con la sua importanza nel gruppo.

La volontà di rimanere in rossonero è fortissima anche da parte del calciatore stesso. Tomori, infatti, ha «rifiutato diverse offerte in passato» provenienti da top club europei. Questa scelta dimostra il suo profondo legame e la convinzione che il suo presente e il suo futuro siano esclusivamente in maglia Milan.

Il rinnovo di Tomori rappresenta un passo fondamentale per la solidità difensiva del calciomercato Milan e conferma la strategia del club di puntare su giocatori giovani, ma già affermati, per costruire un ciclo vincente.