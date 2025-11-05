Rinnovo Tomori, l’accordo è sempre più vicino! Anche Saelemaekers e… Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

In attesa della sessione di mercato invernale, il Milan non si concentra solo sul campo, ma anche sulla pianificazione futura e sulla blindatura dei suoi uomini chiave. La dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente sportivo che supervisiona le strategie del club, è alacremente al lavoro per definire alcuni rinnovi contrattuali fondamentali già nelle prossime settimane, in un clima di grande ottimismo.

🇧🇪 Saelemaekers, Una Volontà Ferrea di Allegri

Uno dei fascicoli più caldi sulla scrivania di Igli Tare riguarda Alexis Saelemaekers, l’esterno belga rientrato in estate dal prestito con la Roma. Il suo ritorno e la sua permanenza a Milanello sono stati fortemente caldeggiati da Massimiliano Allegri, il navigato allenatore del Diavolo, che vede nell’esterno un elemento tatticamente prezioso e versatile.

Il contratto attuale del belga scade nel 2027, ma l’obiettivo del club rossonero è quello di prolungarlo di ulteriori due anni, estendendo l’accordo fino al 2029. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza sono costanti e, come riporta il Corriere dello Sport, la volontà comune di proseguire insieme è chiara e decisa.

🦁 Tomori, Difesa Blindata con Adeguamento

L’altro rinnovo che tiene banco in casa Milan è quello di Fikayo Tomori, il solido difensore centrale inglese e pilastro della retroguardia. Anche il suo contratto giunge a scadenza nel 2027, ma il Diavolo ha assoluta intenzione di premiare la leadership e il rendimento eccellente del giocatore.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, c’è molta fiducia nell’arrivare a un accordo rapido. Ci sono già stati diversi incontri positivi tra l’entourage del difensore e i vertici societari. Per Tomori, che è un intoccabile nello schema di Allegri, è pronto non solo un prolungamento, ma anche un significativo adeguamento dell’ingaggio che lo proietterebbe tra i top del reparto.

Come per Saelemaekers, anche il difensore inglese ha espresso il forte desiderio di continuare a vestire la maglia rossonera. La sinergia tra la visione strategica di Igli Tare e la necessità tecnica di Massimiliano Allegri sta dunque per portare a termine due operazioni cruciali per il futuro solido e competitivo del Milan.