Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti avanza spedito! Fumata bianca dietro l’angolo, spunta la data della possibile firma. I dettagli

Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti sta procedendo spedito: i rossoneri e l’inglese vogliono chiudere i discorsi entro Natale

Ottime notizie per i tifosi del calciomercato Milan arrivano dal fronte rinnovi, con la trattativa per il prolungamento del contratto di Fikayo Tomori che procede a pieno ritmo. Il difensore inglese, pilastro della difesa rossonera, è destinato a legarsi al club per il lungo periodo.

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per un prolungamento di contratto di Tomori «avanza, avanza bene, avanza spedita». Il clima di «grande ottimismo» che circonda l’operazione è palpabile e suggerisce che la chiusura sia vicina.

Rinnovo Tomori, obiettivo: chiusura entro le feste

Nonostante la scadenza attuale di Tomori sia fissata al 30 giugno 2027, il Milan considera il difensore un elemento cruciale e vuole blindarlo prima che si avvicini troppo la data finale, prevenendo così tentazioni da parte di altri top club europei.

Il Milan, infatti, «conta di arrivare, non vi dico alla chiusura, però insomma ad una stretta di mano entro Natale». Raggiungere un accordo di massima prima delle feste natalizie permetterebbe alla società di affrontare la seconda parte della stagione con maggiore serenità e una pedina fondamentale assicurata.

Tomori, che ha sempre manifestato la sua priorità di rimanere a Milano, è pronto a legarsi ulteriormente al progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, il quale lo ha reso centrale nella sua idea di difesa. La stretta di mano attesa entro Natale sancirà un aumento dell’ingaggio per il giocatore, riconoscendone il valore e l’importanza nella squadra.