Rinnovo Tomori, importanti conferme sul difensore inglese! Futuro delineato e Allegri in pressing

Rinnovo Tomori, dialoghi molto avanzati con il difensore inglese per il prolungamento del difensore inglese: Allegri in pressing

“Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere”. Questa massima di Massimiliano Allegri ha guidato il Milan nella vittoria contro una Fiorentina in emergenza ma determinata. La chiave è la nuova mentalità: quando un Pallone d’oro come Luka Modric si mette l’elmetto per lottare in trincea, i compagni lo seguono. Il gruppo si rifiuta di concedere gol ed è cambiato l’atteggiamento di singoli come Fikayo Tomori.

Indispensabile per Allegri: il nuovo ruolo perfettodell’inglese

Allegri è tornato con idee chiare, puntando sui senatori della rosa(Gabbia, Maignan, Leao e Tomori). Il difensore inglese è una delle notizie più importanti di questo inizio di stagione: letteralmente fondamentale per il tecnico livornese che lo ha schierato sempre da titolare nelle prime sette giornate. Tomori è indispensabile, tanto da essere schierato anche quando non è al 100%, come a Torino contro la Juventus.

Che rendimento: la metamorfosi tattica

Nonostante la forma non sia ancora quella dello Scudetto, il rendimento di Tomori con Allegri è da menzione positiva. Il sartoAllegri ha disegnato il vestito perfetto: schierato da braccetto di destra, è più riflessivo ed efficace.

I numeri ne raccontano la metamorfosi: ha vinto quasi il 60% dei duellitotali, con il 67% vinti nei duelli a terra, e una media di tre palloni recuperati a partita. Dati notevoli per un difensore che il calciomercato Milan aveva quasi ceduto al Tottenham a gennaio. L’ex Chelsea ha così spiegato il cambiamento: “Quando è arrivato Allegri, ci ha detto subito che non avremmo dovuto subire tanti gol come la scorsa stagione… abbiamo seguito l’allenatore, non lasciando buchi, non girando per il campo per rubare palla”.

Rinnovo Tomori: difensore e il Milan avanti insieme

Dopo un periodo altalenante, la rinascita di Tomori spinge la dirigenza a pensare al futuro. Allegri ha dato parere positivo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. I primi contatti informali sono già avvenuti, con il DS Tare pronto a spostare la scadenza di uno o due anni. La trattativa è ancora in una fase embrionale ma non sono da escludere accelerazioni: Tomori e il Milan, avanti insieme…