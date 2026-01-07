Rinnovo Tomori, il Milan lo blinda: no alla Premier per un futuro in rossonero. Cosa manca per la fumata bianca

Rinnovo Tomori, l’inglese viaggia verso la firma con il club rossonero: manca un solo dettaglio prima della fumata bianca

Il Milan non si ferma ai soli Maignan e Leão e mette a segno un altro colpo fondamentale per la spina dorsale del futuro. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Fikayo Tomori è ormai ad un passo dal rinnovo del contratto, suggellando un legame che lo porterà a diventare uno dei veterani del club.

Rinnovo Tomori, i dettagli del prolungamento: cifre e durata

Dopo mesi di trattative e il pressing delle big inglesi, la fumata bianca è imminente. Il DS Igli Tare, con il beneplacito di Massimiliano Allegri, ha formulato una proposta che premia la crescita e la fedeltà del centrale britannico:

Ingaggio: Tomori percepirà uno stipendio di poco superiore ai 4 milioni di euro netti annui, un adeguamento significativo rispetto ai 3,5 milioni attuali.

Tomori percepirà uno stipendio di poco superiori ai 4 milioni di euro netti annui, un adeguamento significativo rispetto ai 3,5 milioni attuali. Scadenza: Si discute ancora sugli ultimi dettagli formali, ma l'accordo prevede un prolungamento a lungo termine fino al 2030 o 2031.

Si discute ancora sugli ultimi dettagli formali, ma l’accordo prevede un prolungamento a lungo termine fino al . Status: Con questo accordo, Tomori si conferma come uno dei “senatori” dello spogliatoio, pedina inamovibile nel terzetto difensivo titolare insieme a Gabbia e Pavlovic.

La prova d’amore: rifiutate United e Tottenham

Il rinnovo ha un sapore ancora più dolce per i tifosi rossoneri alla luce dei retroscena di mercato. Nonostante il forte interesse del Manchester United e l’assalto concreto del Tottenham (che aveva già bussato alla porta lo scorso inverno), Tomori ha espresso una volontà ferrea: restare a Milano. Il difensore inglese ha scelto di proseguire il progetto tecnico di Allegri, convinto dalla solidità del club e dall’ambizione di cucire sul petto la Seconda Stella nel 2026.

