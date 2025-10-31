Rinnovo Saelemaekers, accordo imminente col belga: dialoghi spediti, questi i termini dell’intesa con l’esterno classe ’99

Rinnovo Saelemaekers, è imminente l’accordo con il belga per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027

Il calciomercato Milan è estremamente attivo sul fronte dei rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di blindare i giocatori ritenuti strategici per il futuro, tra cui l’esterno belga Alexis Saelemaekers.

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sul suo canale YouTube, ospite di Fabrizio Romano, svelando che le trattative per il giocatore stanno avanzando a un ritmo sostenuto.

Rinnovo Saelemaekers, conversazioni in corso e obiettivo adeguamento

Secondo quanto riferito da Moretto, i dialoghi tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Saelemaekers per un possibile «rinnovo con adeguamento» del contratto sono in pieno svolgimento. La nota più positiva è la velocità con cui stanno procedendo le discussioni: «I dialoghi per il possibile rinnovo con adeguamento di Saelemaekers procedono, anche spediti».

Questa rapidità suggerisce una forte volontà comune di giungere a una conclusione positiva nel più breve tempo possibile. Il Milan vuole riconoscere il valore e la crescita del giocatore belga, che ha dimostrato grande duttilità e affidabilità tattica ogni volta che è stato chiamato in causa.

Un adeguamento contrattuale è il segno tangibile della stima del club nei confronti di Saelemaekers, che si è ritagliato un ruolo cruciale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. La chiusura di questo accordo è vista come un passo fondamentale per mantenere alta la motivazione del giocatore e per assicurare alla squadra un elemento prezioso e versatile per le prossime stagioni.