Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive, nelle prossime settimane a casa Milan...

Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive, nelle prossime settimane a casa Milan…

2 giorni ago

Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive, nelle prossime settimane a casa Milan… Ultimissime

Alexis Saelemaekers è un elemento cruciale del Milan e le sue recenti prestazioni stanno spingendo la dirigenza rossonera a blindarlo a lungo termine. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il futuro del belga, attualmente in rosa e a disposizione di Massimiliano Allegri, è un argomento caldo a Casa Milan.

Moretto ha chiarito che il Milan aveva già esteso il contratto del giocatore fino al 2027. Ora, tuttavia, la società è pronta a riconoscerne il valore: “È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo”.

La volontà del Milan è di continuare con il giocatore, grazie al suo eccellente rendimento in campo, che lo rende un jolly tattico prezioso per Allegri. L’adeguamento contrattuale è visto come un meritato riconoscimento per il lavoro svolto.

Come accaduto per Tomori, il Milan ha intenzione di rinnovare Saelemaekers: “Sono previsti contatti nelle prossime settimane”. Questo dimostra come il club, sotto la gestione del DS Igli Tare, voglia consolidare la sua ossatura con elementi di comprovata affidabilità e professionalità. Saelemaekers è una risorsa confermata e la sua permanenza in rossonero è vista come una priorità.

