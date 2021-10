Rinnovo Pioli, non c’è fretta ma a breve il Milan potrebbe cercare il dialogo

Stefano Pioli ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Il Milan non ha fretta di rinnovare, ma a breve si potrebbe chiudere

Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto a Stefano Pioli. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, nel contratto del tecnico esiste una clausola unilaterale che può essere esercitata dalla società durante la stagione per prolungare la durata, in scadenza al 30 giugno 2022, di un anno.

La società rossonera parlerà comunque probabilmente all’allenatore, che ben sta facendo. Un aumento dell’ingaggio è plausibile, visti i buoni risultati ottenuti, e i presupposti per la fumata bianca ci sono tutti.