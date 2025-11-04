Rinnovo Maignan, Marchegiani non ha dubbi: «Bisognerebbe provarci, è un uomo di grande personalità ma attenzione alle pazzie economiche»

Connect with us

Rinnovo Maignan, Luca Marchegiani, ex calciatore e noto opinionista, ha consigliato i rossoneri di provare a ricucire col francese

L’ex portiere Luca Marchegiani, intervistato da gazzetta.it, ha espresso la sua opinione sul rinnovo di Mike Maignan con il calciomercato Milan.

Secondo Marchegiani, il club rossonero dovrebbe assolutamente tentare di trattenere il francese: «Bisognerebbe provarci, sì, perché al di là della bravura sul campo è un uomo di grande personalità». L’ex portiere sottolinea l’importanza di tali figure all’interno dello spogliatoio: «Questo tipo di giocatori in un gruppo pesano».

Tuttavia, Marchegiani invita alla prudenza economica: «Detto questo, non bisogna far pazzie economiche e i club non devono rimanere eccessivamente vincolati a determinate situazioni». Ricorda infine il precedente illustre: «Dal Milan era andato via Donnarumma, e poi è arrivato uno come Mike no?».

