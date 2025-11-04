Calciomercato Milan, chi arriva in caso di mancato rinnovo di Maignan? Ci sono questi nomi in ballo. Le ultimissime notizie

In Via Aldo Rossi si guarda già al futuro, con il nodo del rinnovo di Mike Maignan che continua a tenere in apprensione la dirigenza del Milan. Nonostante la volontà di riallacciare i contatti con l’entourage del portiere francese nelle prossime settimane, la situazione appare oggi estremamente complessa.

Le richieste economiche per il prolungamento del contratto del numero uno rossonero sarebbero elevate e, per il momento, le margini per un accordo che convinca entrambe le parti sono stretti. Questo scenario ha spinto il Direttore Sportivo Tare e la sua squadra a muoversi con pragmatismo, avviando un attento monitoraggio del mercato in previsione di un possibile addio del portiere.

L’imperativo è quello di non farsi trovare impreparati, replicando la mossa strategica che a suo tempo portò Maignan a Milano. La linea tracciata dal club di Massimiliano Allegri è chiara: individuare giovani talenti con margini di crescita elevati.

I tre profili nel mirino del Milan

Sarebbero tre i nomi finiti nel taccuino degli osservatori rossoneri, profili giovani ma già con una certa esperienza o un potenziale esplosivo:

Elia Caprile (Cagliari): Portiere italiano, classe 2001, è uno dei talenti emergenti della Serie A. Le sue prestazioni con il Cagliari ne hanno fatto un elemento molto apprezzato per la sua reattività e l’abilità tra i pali. Zion Suzuki (Parma): Portiere giapponese del 2002 in forza al Parma, si è messo in mostra per le sue qualità fisiche e atletiche. La sua presenza in un club di Serie A come il Parma gli sta garantendo un importante rodaggio. Noah Atubolu (Friburgo): Il portiere tedesco, anche lui classe 2002, milita nel Friburgo. Viene descritto come un prospetto di grande interesse, forte fisicamente e abile anche nel gioco con i piedi.

Il Milan è quindi pronto a giocarsi la partita del rinnovo con Maignan, ma nel frattempo si assicura di avere opzioni valide e di prospettiva per tutelare il futuro della porta rossonera. La strategia di Tare punta a garantire stabilità al progetto tecnico di Allegri anche nel lungo termine.