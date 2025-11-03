Rinnovo Maignan, il Milan deve risolvere la questione! Le ultime sul futuro non rassicurano. Segui le ultimissime

La parata straordinaria di Mike Maignan sul rigore di Dybala nel posticipo contro la Roma ha scatenato l’entusiasmo di San Siro, ma ha anche riacceso i riflettori su una delle questioni più urgenti e delicate in casa Milan: il rinnovo del contratto del portiere francese, attualmente in scadenza nel giugno 2026.

Nonostante i tentativi di minimizzare, come le dichiarazioni del nuovo allenatore Massimiliano Allegri nel dopogara (“Non sono stato io [a convincerlo a restare], merito di Claudio Filippi e della società”), il futuro a lungo termine di Maignan è tutt’altro che blindato.

💼 La Finestra Chelsea e lo Stallo Attuale

Il futuro a breve termine del talentuoso estremo difensore era già stato vicino a una svolta la scorsa estate. A un certo punto, il francese era ritenuto promesso sposo del Chelsea, al quale aveva persino dato il suo consenso al trasferimento. L’affare, tuttavia, non si concretizzò soltanto per il mancato accordo economico tra i Blues e il club rossonero, ritenutosi insoddisfatto della cifra offerta per un giocatore con appena un anno rimanente di contratto. Se quell’intesa fosse stata raggiunta, Magic Mike difenderebbe oggi i pali di Stamford Bridge.

Questa situazione, sottolinea quanto il Milan (e in particolare il suo leader tecnico Allegri) consideri Maignan una figura chiave, un leader riconosciuto nello spogliatoio e un pilastro per la ricostruzione.

⏳ Conto alla Rovescia: Libero da Gennaio

Oggi, però, la situazione è di stallo totale. Quello che un tempo era un dialogo tra il club e l’entourage del giocatore è ormai congelato da tempo. Al portiere era stata presentata un anno fa una proposta di rinnovo fino al 2028, con un adeguamento economico significativo (da 2,8 a 5 milioni), ma fu proprio il Diavolo a rallentare la trattativa.

Con lo scorrere del tempo, la situazione contrattuale si fa critica: il 29enne Maignan sarà libero di sottoscrivere accordi con qualsiasi altro club già a partire da gennaio, potendo lasciare i rossoneri a parametro zero a fine stagione. Segnali di riavvicinamento al momento non ce ne sono, e il portiere sarebbe “orientato in maniera piuttosto convinta” a riallacciare i contatti con il Chelsea (con Bayern Monaco e Juventus che osservano attentamente la situazione).

Il Milan, con il DS Igli Tare in prima linea, proverà un ultimo, disperato tentativo per blindare il suo gioiello, ma le strade sembrano inesorabilmente condurre verso una separazione che, per la squadra e i tifosi, sarebbe dolorosissima.