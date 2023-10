Rinnovo Maignan: l’obiettivo principale del Milan nella trattativa

Il Milan si sta muovendo su mercato per prolungare il contratto di Maignan. Per il rinnovo il club ha un obiettivo principale

come riportato da la Gazzetta dello Sport è quello di non inserire la clausola rescissoria all’interno di un eventuale futuro accordo. La questione è che rispetto ai 13 milioni con cui il Milan lo ha prelevato dal Lille, che oggi sembrano irrisori, il valore di Maignan si è quintiplicato, se possibile. Ma i margini sono ancora molto ampi e il suo cartellino potrebbe lievitare ulteriormente nei prossimi mesi. Un asset, in questo senso da non potersi lasciar sfuggire.