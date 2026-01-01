Rinnovo Maignan, la rivelazione di Schira: «Trattativa che procede bene, ecco i dettagli del nuovo contratto»

Rinnovo Maignan, Schira ci aggiorna sugli ultimi aggiornamenti legati alla trattativa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai alle battute finali. Le parti sono sempre più vicine a un accordo che legherebbe il portiere transalpino ai colori rossoneri fino al 2029, con una base salariale importante fissata a 6 milioni di euro annui più bonus. Nel nuovo contratto sarebbe prevista anche un’opzione per estendere ulteriormente il rapporto fino al 2030, a dimostrazione della volontà reciproca di proseguire un percorso iniziato con lo scudetto del 2022.

Le trattative, nonostante le voci e le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, non si sono mai interrotte. Anzi, i dialoghi stanno procedendo spediti verso la fumata bianca. Maignan è considerato un elemento insostituibile non solo dalla società, ma anche dai vertici dell’area tecnica. Come anticipato già nel mese di agosto, sia Max Allegri che il direttore sportivo Igli Tare lo ritengono un giocatore chiave per lo scacchiere tattico del Milan, sia per le sue doti tra i pali che per la sua leadership nello spogliatoio.

Rinnovo Maignan, leadership e garanzie tecniche per il nuovo ciclo

L’importanza di « Magic Mike » va ben oltre le parate spettacolari: la sua capacità di impostare l’azione dal basso lo rende un regista aggiunto, fondamentale per il gioco moderno. Blindare il portiere della nazionale francese significa dare un segnale di forza a tutta la Serie A, confermando che il Milan non ha intenzione di privarsi dei suoi pezzi pregiati per continuare a competere ai massimi livelli, nazionali e internazionali.

In un mercato sempre più volatile, l’investimento su Maignan rappresenta una garanzia di stabilità. La determinazione del club nel chiudere questa pratica contrattuale sottolinea quanto sia centrale la figura del francese nel nuovo ciclo rossonero. Sebbene le trattative per il rinnovo siano state lunghe e laboriose, la conclusione positiva appare ormai certa, regalando ai tifosi la certezza di poter contare ancora a lungo su uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo.