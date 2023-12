Rinnovo Maignan Milan: minaccia Bayern concreta, la strategia del club

Uno dei temi del calciomercato Milan è il rinnovo di Maignan. La minaccia Bayern è concreta, la strategia del club

come riportato da Calciomercato.com l’intenzione è quella di premiare Maignan con un adeguamento sostanzioso dell’attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione. E per cercare di allontanare il Bayern Monaco che rappresenta la vera, grande, minaccia per il futuro. Perché il club bavarese ha inserito Maignan in cima alla top list per la prossima estate.

La trattativa, come ampiamente raccontato dalla nostra redazione, si presenta molto complessa per diversi aspetti. Maignan e il suo entourage attendono una proposta da top player mondiale nel ruolo, vicine alla doppia cifra. Il Milan lo sa e sta valutando tutto nel dettaglio per cercare di avvicinarsi restando dentro certi parametri.