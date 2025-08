Rinnovo Maignan, il Milan detta i tempi: ecco quando firmerà il prolungamento

Rinnovo Maignan, è nei programmi del Milan! Ecco quando le parti giungeranno all’accordo definitivo

Il destino di Mike Maignan, l’acclamato portiere titolare del Milan, è al centro delle discussioni e delle attenzioni in casa rossonera. Con il suo contratto in scadenza a giugno 2026, il club di Via Aldo Rossi si prepara a riaprire un capitolo fondamentale per il suo futuro: quello del rinnovo contrattuale. L’obiettivo è chiaro: blindare uno dei pilastri della squadra e scongiurare l’interesse di top club europei.

La notizia, rilanciata dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, conferma come l’estremo difensore francese sia considerato un elemento imprescindibile per il progetto sportivo del Diavolo.

Maignan: Un Pilastro Inamovibile per il Progetto Rossonero

Mike Maignan, classe 1995, è arrivato a Milano nell’estate del 2021 e ha subito conquistato i tifosi con prestazioni di altissimo livello. Conosciuto per la sua reattività felina, la sua leadership in campo e la capacità di impostare il gioco con i piedi, l’ex Lille si è imposto come uno dei migliori portieri a livello mondiale. Le sue parate decisive hanno spesso fatto la differenza, garantendo punti preziosi alla formazione del capoluogo lombardo. La sua presenza tra i pali è sinonimo di sicurezza e affidabilità, qualità che lo rendono un valore aggiunto inestimabile per la compagine meneghina.

La conferma dell’importanza di Maignan arriva direttamente da figure chiave all’interno del club. Sia Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico che ha guidato diverse squadre ai vertici del calcio italiano e non solo, sia Igli Tare, l’esperto dirigente sportivo con un passato da DS di successo, lo considerano un giocatore chiave su cui costruire il futuro dell’undici. La loro visione è allineata: Mike Maignan è insostituibile.

I Colori del Milan e la Strada Verso il Rinnovo

L’attuale accordo lega Maignan ai colori del Milan ancora per due stagioni complete, un lasso di tempo che, nel frenetico mondo del calciomercato, può sembrare breve per un giocatore del suo calibro. Per questo motivo, la dirigenza del club milanese intende agire con tempestività. I colloqui con gli agenti del portiere transalpino, interrotti per la pausa estiva, verranno riavviati già in autunno. L’intenzione è quella di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti e prolunghi il legame di Maignan con la squadra del tecnico Stefano Pioli.

Il Milan ha dimostrato negli ultimi anni di voler investire su giocatori di qualità e di voler mantenere i propri talenti. Il prolungamento del contratto di Maignan sarebbe un segnale forte sia al mercato che ai tifosi, confermando l’ambizione del sodalizio rossonero di tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo.

Riuscirà il Milan a blindare il suo muro tra i pali e a garantire un futuro a lungo termine a Mike Maignan? L’autunno ci dirà se le trattative porteranno i frutti sperati per il Diavolo.